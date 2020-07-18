СМИ: США отслеживали телефонные сигналы в России

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Ученые США из университета штата Миссисипи занимались слежением за сигналами мобильных телефонов на территории России . Об этом 18 июля сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, слежка осуществлялась, в том числе, в районе полигона военно-морских сил России в Нёноксе.

Данный проект был организован при финансовой поддержке министерства обороны Соединенных Штатов.