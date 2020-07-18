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Ученые США отслеживали телефонные сигналы в России — WSJ 

ИА Regnum и ещё 3 54 минуты назад
СМИ: США отслеживали телефонные сигналы в России
Фото: РИА Новости
Ученые США из университета штата Миссисипи занимались слежением за сигналами мобильных телефонов на территории России. Об этом 18 июля сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, слежка осуществлялась, в том числе, в районе полигона военно-морских сил России в Нёноксе.
Данный проект был организован при финансовой поддержке министерства обороны Соединенных Штатов.
Как отмечают журналисты, целью указанной операции стало стремление выявить возможность сбора данных, важных для военного ведомства, через открытые источники.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Наука , Наука и техника , Оружие , США , Министерство обороны , Wall Street Journal
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