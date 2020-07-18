Байден сделал признание о разведданных из России

Сотрудники американских разведывательных служб начали предоставлять Джозефу Байдену информацию, в том числе о России Китае . В этом признался сам кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США , пишет Bloomberg.

По словам Байдена, он узнал, в частности, о приписываемых России попытках «лишить легитимности избирательный процесс в США». Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.

В июне политик говорил, что его пока не начали ознакомлять с разведывательными данными на регулярной основе.