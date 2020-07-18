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Байден признался, что получает данные разведки, в том числе о РФ 

BFM.RU 35 минут назад
Байден сделал признание о разведданных из России
Фото: Reuters
Сотрудники американских разведывательных служб начали предоставлять Джозефу Байдену информацию, в том числе о России и Китае. В этом признался сам кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США, пишет Bloomberg.
По словам Байдена, он узнал, в частности, о приписываемых России попытках «лишить легитимности избирательный процесс в США». Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.
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В июне политик говорил, что его пока не начали ознакомлять с разведывательными данными на регулярной основе.
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В мире , США , Джозеф Байден , Bloomberg , Китай
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