Пожар в соборе в Нанте локализован 

Пожар в соборе Святых Петра и Павла локализован, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле.

Сообщается, что больше всего пострадал церковный орган. Именно в помещении с ним, по предварительным данным, возникло возгорание. По словам Ферле, орган полностью разрушен.

В тушении пожара приняли участие 104 представителя экстренных служб, были задействованы 45 единиц техники.

Сообщение о пожаре в Соборе Святых Петра и Павла поступило в 07:30 утра по местному времени. Он считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.