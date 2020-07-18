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Пожар в соборе в Нанте локализован 

Москва24 и ещё 4 37 минут назад
Пожар в соборе в Нанте локализован
Фото: AP/Romain Boulanger
Пожар в соборе Святых Петра и Павла локализован, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле.
Сообщается, что больше всего пострадал церковный орган. Именно в помещении с ним, по предварительным данным, возникло возгорание. По словам Ферле, орган полностью разрушен.
В тушении пожара приняли участие 104 представителя экстренных служб, были задействованы 45 единиц техники.
Сообщение о пожаре в Соборе Святых Петра и Павла поступило в 07:30 утра по местному времени. Он считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.
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В мире , Происшествия , "Российская газета" , Нант
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