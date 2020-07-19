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Эрдоган посетил собор Святой Софии 

РИА Новости и ещё 23 2 часа назад
Эрдоган посетил собор Святой Софии
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Эрдоган сопроводил фотографии лишь одним словом: "Айя-София…". Судя по снимкам, интерьер собора не претерпел каких-либо изменений.
Турецкого лидера сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Ерликая, глава МВД Судейман Сойлу и глава управления по делам религий Али Эрбаш, передает агентство Anadolu. Эрсой и Ерликая проинформировали Эрдогана о ходе подготовительных работ к первому намазу.
Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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В мире , Война в Сирии , ЮНЕСКО , МВД , Стамбул , Турция
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