Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле , где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Эрдоган сопроводил фотографии лишь одним словом: "Айя-София…". Судя по снимкам, интерьер собора не претерпел каких-либо изменений.

Турецкого лидера сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Ерликая, глава МВД Судейман Сойлу и глава управления по делам религий Али Эрбаш, передает агентство Anadolu. Эрсой и Ерликая проинформировали Эрдогана о ходе подготовительных работ к первому намазу.