Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований 

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для прохождения медицинских обследований.
Об этом информирует агентство KUNA со ссылкой на министра эмирской канцелярии Али аль-Джарраха ас-Сабаха.
«Его высочество эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров», — заявил он, отметив, что эмир чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.