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Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований 

RT на русском и ещё 4 58 минут назад
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
Фото: Reuters
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для прохождения медицинских обследований.
Об этом информирует агентство KUNA со ссылкой на министра эмирской канцелярии Али аль-Джарраха ас-Сабаха.
«Его высочество эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров», — заявил он, отметив, что эмир чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.
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В мире , Другое , Сабах ас-Сабах
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