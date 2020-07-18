Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований 

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Об этом информирует агентство KUNA со ссылкой на министра эмирской канцелярии Али аль-Джарраха ас-Сабаха.

«Его высочество эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров», — заявил он, отметив, что эмир чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.