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Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета 

РИА Новости 21 минуту назад
Самописцы со сбитого украинского Boeing доставили в Париж
Фото: РИА Новости
Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в пятницу замглавы иранского внешнеполитического ведомства Мохсен Бахарванд.
"Черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж", — цитирует дипломата иранское издание Etemad.
По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия, а 20 июля начнется расшифровка самописца.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Boeing , Иран , Киев , Тегеран , Франция
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