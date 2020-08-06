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Предсказана катастрофа опаснее коронавируса 

Вероника Полынина и ещё 4 26 минут назад
Предсказана катастрофа опаснее коронавируса
Фото: Reuters
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал проблему, которая в ближайшее время может привести к столь же трагическим последствиям, как и пандемия коронавируса.
В своем блоге GatesNotes миллиардер и филантроп заявил, что изменения климата вскоре приведут к новому, более серьезному глобальному кризису.

«Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — считает Билл Гейтс.

Гейтс призвал активизировать усилия по борьбе с изменениями климата, создавая и внедряя инновации, позволяющие существенно сократить выбросы парниковых газов, чтобы избежать климатической катастрофы в будущем. Среди них безуглеродные способы производства электричества, вещей, продуктов питания, отопления и кондиционирования зданий, безуглеродный транспорт и др.

«Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите ущерб от пандемии на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, равны тому, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире», — пишет предприниматель.

По словам Гейтса, смертность людей от изменений климата в течение следующих 40 лет будет сопоставима со смертностью от пандемии коронавируса — 14 человек на 100 тысяч. К концу века дополнительная смертность вырастет на 73 человека на 100 тысяч. Если сократить выбросы парниковых газов, этот показатель может уменьшиться до 10 человек на 100 тысяч.
Пандемия в США вышла из-под контроля
Как писал «Рамблер», ранее создатели Индекса качества воздуха (AQLI) назвали загрязнение воздуха главной угрозой человечеству. Они отметили, что загрязнение твердыми частицами сокращает глобальную продолжительность жизни почти на два года по сравнению с тем, что было бы, если бы качество воздуха соответствовало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Комментарии
В мире , Экология , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft
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