Предсказана катастрофа опаснее коронавируса 

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал проблему, которая в ближайшее время может привести к столь же трагическим последствиям, как и пандемия коронавируса.

В своем блоге GatesNotes миллиардер и филантроп заявил , что изменения климата вскоре приведут к новому, более серьезному глобальному кризису.

«Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — считает Билл Гейтс.

Гейтс призвал активизировать усилия по борьбе с изменениями климата, создавая и внедряя инновации, позволяющие существенно сократить выбросы парниковых газов, чтобы избежать климатической катастрофы в будущем. Среди них безуглеродные способы производства электричества, вещей, продуктов питания, отопления и кондиционирования зданий, безуглеродный транспорт и др.

«Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите ущерб от пандемии на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, равны тому, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире», — пишет предприниматель.

По словам Гейтса, смертность людей от изменений климата в течение следующих 40 лет будет сопоставима со смертностью от пандемии коронавируса — 14 человек на 100 тысяч. К концу века дополнительная смертность вырастет на 73 человека на 100 тысяч. Если сократить выбросы парниковых газов, этот показатель может уменьшиться до 10 человек на 100 тысяч.