Атомная бомба, взорвавшаяся над Хиросимой 75 лет назад, не только убивала, но и калечила людей. Выжившие больные люди десятилетиями жили со стыдом, гневом и страхом. Многие в Японии считали лучевую болезнь постыдной, заразной или наследственной. Эта тема вновь поднята агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП).

Некоторые на протяжении всей жизни скрывали свой статус выживших. Некоторые затаили в сердцах мысли о мести. Некоторые смотрели, как близкие умирали один за другим из-за радиации в результате взрыва, и задавались вопросом: а я следующий? Сейчас средний возраст выживших в той бомбардировке превышает 83 года. Они отчаянно пытаются избавить мир от ядерных бомб и поделиться с молодыми людьми ужасами, свидетелями которых они стали 6 августа 1945 года. Прискорбнее всего, что в современной Японии среди националистически настроенной молодежи распространяете слух, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили русские, а не американцы.

Агентство «АП» в своей публикации посвященной 75-летию ядерной бомбардировки Хиросимы описывает встречу жертв этого антигуманного действия с его исполнителями. У Коко Кондо была младенцем, когда произошла Хиросимская трагедия. Немного повзрослев, она уже вынашивала тайную мечту отомстить американцем, совершившим это злодеяние. В 1955 году Кондо была приглашена на американское телешоу «Это твоя жизнь» с участием ее отца, преподобного Киёси Танимото, одного из немногих кому удалось выжить. В студии девочка встретила капитана Роберта Льюиса , второго пилота бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего бомбу. Ведущий телешоу спросил Льюиса, что он чувствовал после того, как сбросил бомбу. «Глядя вниз с тысячи футов над Хиросимой, все, о чем я мог думать, было: „О, Боже, что мы наделали? “-ответил бывший летчик. Для Кондо это запоздалое раскаяние ничего уже не могло изменить. Ее жизнь была полна унижений и горечи. Из-за предрассудков, с которыми ей пришлось столкнуться. Огонь стыда сжигал ее вновь и вновь, когда она раздевалась на медицинских осмотрах. Жених отверг ее, потому что она пережила атомную бомбардировку. И лишь достигнув преклонного возраста она получила умиротворение. Ее судьбу повторили многое японцы.