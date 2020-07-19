Надпись Black Lives Matter облили краской

Афроамериканка облила черной краской надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке . Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

Согласно заявлению властей, две женщины были арестованы возле надписи за попытку вылить на нее краску. В сеть попали кадры, на которых афроамериканка размазывает черную краску по объекту. Во время задержания правонарушительниц один из сотрудников полиции получил травму. Он поскользнулся на краске и упал, при этом повредив голову и руку.

В департаменте полиции отмечают, что это уже третий случай, когда на надпись выливают краску. Так, до этого на нее выливали ведра с красной и синей краской. Местные СМИ расценивают подобные действия как акт вандализма.

Ранее сообщалось, что мэр города Билл де Блазио и его супруга приняли участие в создании надписи Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower. Кроме того, в акции принял участие и проповедник Эл Шарптон — один из самых известных в США борцов за права чернокожих.

В июне издание Newsweek сообщило, что в каждом районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter (BLM). Решение завесить город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг BLM и которая ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории, — идеи борьбы с любыми видами дискриминации.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.