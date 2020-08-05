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Трамп считает, что в России не желают его переизбрания на второй срок 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Трамп считает, что в России не желают его переизбрания
Фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что в России не желают его победы на предстоящих в США в ноябре президентских выборах. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире телеканала Fox News.
Американский лидер заострил внимание на том, что ему удалось вынудить государства, входящие в НАТО, значительно увеличить расходы на оборону.
Как он отметил, "это по большей части деньги на защиту Европы от России". "Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах", — считает Трамп.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Кавказ , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , НАТО , Fox News
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