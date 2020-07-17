«Многое можем сделать»: Лукашенко о Мишустине

Такое мнение он высказал на встрече в Минске с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым , который, как и глава российского правительства, участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.

"То, что мы производим (в Белоруссии — ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой … Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе", — сказал Лукашенко после встречи с российским премьером.

Президент Белоруссии также извинился за то, что казахстанскому премьеру пришлось ожидать окончания их с Мишустиным встречи, которая продлилась около полутора часов, и поблагодарил его за терпение.