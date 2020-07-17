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Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным 

РИА Новости 3 часа назад
«Многое можем сделать»: Лукашенко о Мишустине
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская сторона и российское правительство могут многое сделать, в том числе в рамках ЕАЭС.
Такое мнение он высказал на встрече в Минске с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, который, как и глава российского правительства, участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
"То, что мы производим (в Белоруссии — ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой … Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе", — сказал Лукашенко после встречи с российским премьером.
Президент Белоруссии также извинился за то, что казахстанскому премьеру пришлось ожидать окончания их с Мишустиным встречи, которая продлилась около полутора часов, и поблагодарил его за терпение.
"Первый раз встретились с премьером России, куча проблем, кстати, и о наших общих проблемах (в рамках ЕАЭС — ред.) речь шла", — сказал белорусский президент.
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Комментарии
В мире , Политика , Аскар Мамин , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Правительство РФ , ЕАЭС , Минск
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