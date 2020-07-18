На рынке вакцин от COVID-19 развернется битва 

«Через шесть месяцев у нас сложится ситуация, когда у нескольких стран будут вакцины, и мы считаем, что этими странами будут Великобритания, Россия, Китай и США. А другие страны будут решать, кому довериться», — передает слова Дмитриева Forbes.

Он также предупредил о проблеме «политических барьеров» при распространении технологий по миру и призвал руководствоваться в первую очередь безопасностью людей.

«Политические барьеры и политические предубеждения мешают использованию лучших технологий. Давайте сначала обеспечим людям безопасность, а потом можем заняться политикой», — сказал глава РПФИ.

По информации Дмитриева, Россия ведет переговоры о поставках вакцины на Ближний Восток, в Латинскую Америку и Азию. При этом от отметил, что западные страны отказались от российской технологии из-за политического давления.