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Освещение Эйфелевой башни погасили в память о жертвах взрыва в Бейруте 

Газета.Ru и ещё 7 37 минут назад
Освещение Эйфелевой башни погасили в память о погибших в результате мощного взрыва в Бейруте, сообщает BFM Paris.
О решении погасить освещение башни сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Twitter. Она также добавила, что Париж намерен направить €100 тысяч на помощь Бейруту.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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В мире , Видео , Происшествия , Анн Идальго , Business FM , Бейрут
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