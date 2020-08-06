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Освещение Эйфелевой башни погасили в память о погибших в результате мощного взрыва в Бейруте , сообщает BFM Paris.

О решении погасить освещение башни сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Twitter. Она также добавила, что Париж намерен направить €100 тысяч на помощь Бейруту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.