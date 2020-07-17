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Внук Катрин Денев арестован из-за связей с итальянской мафией 

Экспресс газета и ещё 3 3 часа назад
Внук Катрин Денев арестован из-за связей с мафией
Фото: Reuters
В семье знаменитой французской актрисы Катрин Денев произошел грандиозный скандал, а скорее крупная неприятность. Ее внук по имени Игорь Вадим обвиняется в участии в подделке денег, сообщает сообщает The Daily Mail.
Молодой человек был задержан после проведения Интерполом масштабной операции «Нерон». В рамках дела по пресечению бесчинств клана каморры были задержаны 44 человека, среди них оказался и 32-летний внук знаменитой киноактрисы. "Банда" действовала на территории всей Европы, распространяя фальшивые купюры номиналом в 50 евро.
Правоохранители пока не берутся комментировать ту роль, которая отвадилась в этом деле Игорю Вадиму. Но уже известно — подозреваемому в связях с итальянской мафией французу грозит экстрадиция в Италию.
Напомним, что Игорь Вадим является внуком Катрин Денев и режиссера Роже Вадима. Молодой наследник актрисы неоднократно появлялся во время светских мероприятий в качестве сопровождающего знаменитой бабушки, с которой у него всегда имелась особая связь.
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Комментарии
В мире , Другое , Происшествия , Катрин Денев , Интерпол
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