Внук Катрин Денев арестован из-за связей с мафией

В семье знаменитой французской актрисы Катрин Денев произошел грандиозный скандал, а скорее крупная неприятность. Ее внук по имени Игорь Вадим обвиняется в участии в подделке денег, сообщает сообщает The Daily Mail.

Молодой человек был задержан после проведения Интерполом масштабной операции «Нерон». В рамках дела по пресечению бесчинств клана каморры были задержаны 44 человека, среди них оказался и 32-летний внук знаменитой киноактрисы. "Банда" действовала на территории всей Европы, распространяя фальшивые купюры номиналом в 50 евро.

Правоохранители пока не берутся комментировать ту роль, которая отвадилась в этом деле Игорю Вадиму. Но уже известно — подозреваемому в связях с итальянской мафией французу грозит экстрадиция в Италию.

Напомним, что Игорь Вадим является внуком Катрин Денев и режиссера Роже Вадима. Молодой наследник актрисы неоднократно появлялся во время светских мероприятий в качестве сопровождающего знаменитой бабушки, с которой у него всегда имелась особая связь.