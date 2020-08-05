Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Украина покинула очередное соглашение в рамках СНГ

RT на русскомиещё 6
53 минуты назад
Комментарии
Украина покинула Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду, 5 августа.
Отмечается, что кабмин без обсуждения принял решение «О выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности».
Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Также Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом.
22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.
Комментарии
В мире,Политика,Правительство Украины,Украина
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress