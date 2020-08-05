Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина покинула Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

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Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду, 5 августа.

Отмечается, что кабмин без обсуждения принял решение «О выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности».

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Также Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом.