«Странные вещи происходят»

В Минске 17 июля прошло заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после которого премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В пятницу в столице республики собрались главы правительств всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Армении , Белоруссии, Казахстана Киргизии и России. Для Михаила Мишустина визит в Минск стал первым с начала пандемии коронавируса.

В целом, на повестке дня стояли все наиболее актуальные для союза вопросы: свободное перемещение товаров, барьеры в торговле, реализация соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, трудовая миграция, а также борьба стран с коронавирусом и его влияние на экономику.

Судя по заявлением, главной проблемой остаются торговые барьеры и перемещение товаров через границы.

На это обратил внимание премьер-министр Казахстана Аскар Мамин , отметив, что Нурсултан рассчитывает на выявление комплексных решений этого вопроса. О наличии подобной проблемы заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: «Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще»… Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что у Минска и у Еревана схожая экономическая ситуация, в связи с чем стороны имеют общие проблемы в этом направлении.

«У нас практически одинаковые экономики, мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов углеводородов, как у других наших коллег… Нам приходится сложнее при падении цен: Казахстан и Россия имеют большие возможности, этих возможностей у нас нет», — сообщил белорусский лидер, также выразив надежду, что заседание премьер-министров даст прогресс в этом вопросе.

Во время встречи глав правительств Михаил Мишустин предложил задействовать используемые в России таможенные и фискальные инструменты для урегулирования разногласий, связанных с перемещением товаров через границы стран-членов ЕАЭС.

В этом случае, в частности, необходимо будет пересмотреть таможенные практики ЕАЭС, гармонизацию условий ведения бизнеса, а также перевод ряда процедур в так называемую цифровую форму, пояснил премьер.

Михаил Мишустин предложил создать в рамках союза специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции, что обеспечило бы доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.

Также в ходе заседания участникам удалось сформировать проект карты индустриализации с заявками суммарной стоимостью почти $200 млрд, о чем сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович

Он также сообщил, что еще одним позитивным результатом встречи стало принятие программы по космосу. По словам Мясниковича, в рамках ЕАЭС сформирована группировка из пяти космических аппаратов для дистанционного зондирования земли и обмена информацией в рамках союза. Помимо этого, председатель коллегии ЕАЭС заявил о важности программы по агроиндустрии, направленной на «обеспечение полной продовольственной безопасности».

Вместе с тем, Мясникович, как и другие участники заседания заявил о наличии препятствий в торговле между странами союза.

«Только в текущем году мы устранили девять из 15 барьеров. Правда, немножко приросли и новыми. Но, в принципе, есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно быстро», — сообщил он.

Еще одним результатом заседания стало принятие членами ЕАЭС плана борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии, план подразумевает обмен информацией, реализацию согласованного алгоритма реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, совместную разработку рекомендаций по проведению лабораторных исследований, а также проведение совместных научных исследований по обеспечению доступа к качественным, безопасным и эффективным диагностическим средствам и вакцинам.

Второй важной частью визита Мишустина в Минск стала встреча с Александром Лукашенко, которая проходит на фоне президентских выборов. Частью предвыборной гонки стали намеки президента на вмешательство иностранных сил в выборы, финансирование «российских олигархов» других кандидатов, а также распространение «кукловодами» из РФ в сети «жутких фейков».

Лукашенко пообещал рассказать российскому премьеру о «странных вещах», происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.

«Думаю, один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — заявил Лукашенко на встрече с Мишустиным.

За два дня до приезда российского премьер-министра замначальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) Дмитрий Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил о новых деталях в «деле Белгазпромбанка», в рамках которого бывшему председателю банка Виктору Бабарико предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Бабарико выдвигал свою кандидатуру в президенты, однако 14 июля ЦИК Белоруссии отказал ему в регистрации.

По словам Дягилева, ДФР КГК арестовали в «Белгазпромбанке» счета супруги замминистра России Андрея Круглова , в прошлом одного из топ-менеджеров «Газпрома» . Он также сообщил, что что специально для Круглова был создан эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

По словам Дягилева, «всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 миллиона евро и один с его женой на сумму 3 миллиона евро». В 2019 году Круглов был назначен на пост замминистра финансов РФ и прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком», но в банке остался заем его жены.

Арест на имущество супруги замминистра финансов РФ, так или иначе, выглядит как шаг в направлении подтверждений обвинений в «иностранном вмешательстве» в белорусские выборы. Однако Россия достаточно прохладно реагирует на все подобные намеки и заявления с белорусской стороны. Так, комментируя вопрос ареста счетов супруги Круглова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта тема не находится в компетенции Кремля. То же он сказал и о самом «деле Белгазпромбанка», за которым, по словам руководства Минска, стоят «большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше».

Так или иначе, тема выборов в Белоруссии, вероятно, была поднята в ходе встречи Мишустина и Лукашенко. Другим вопросом для дискуссии стало создание Союзного государства.

Несмотря на стабильную работу союзных органов, Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. Планировалось, что ситуацию исправит подписание обновленного союзного договора, однако оно так и не состоялось. Всего планировалось подписать 31 дорожную карту, которые помогли бы Москве и Минску прийти к положениям, обозначенным в договоре 20-летней давности.

Основным противоречием на данном этапе работы над интеграцией стали вопросы цен на нефть, а именно — изменение налоговой политики в России. Дискуссия обострилась в конце прошлого года. Стороны не смогли договориться о стоимости поставок, в связи с чем с января российские компании остановили прокачку. В апреле, после трехмесячного перерыва, поставки возобновились.

Наконец, 14 июля Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко подписали три документа в сфере энергетики. Один из них регулирует условия поставки российской нефти, два других касаются изменения соглашений по строительству БелАЭС. По словам Головченко, все договоренности выгодны Белоруссии.

«Только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов», — говорил белорусский премьер.

В ходе встречи с Лукашенко Михаил Мишустин призвал найти новые меры для реализации Союзного договора.

«Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилие с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора», — сказал он.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что союзнические отношения должны строиться только на равноправной основе. Белорусский лидер заявил, что сейчас «невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет».

«Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — сказал Лукашенко.

Тема суверенитета республики стала еще одним инструментом предвыборной кампании президента Белоруссии. Он заявлял о необходимости защищать независимость страны, «потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо», о том, что западные и восточные силы сконцентрировали свой интерес на выборах в республике или же о том, что суверенитет Белоруссии не продается.

Такие заявления нацелены на избирателей Лукашенко — президент рассчитывает создать образ внешнего врага, посягающего на независимость страны, от которого он защищает республику.

« [Лукашенко рассчитывает], что будет выставлен в качестве жертвы против которой «лапы Кремля» как-нибудь воздействуют. Ему важно показать наличие каких-то внешних сил, внешних врагов, которые пытаются его убрать из кресла», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Вместе с тем, белорусский лидер не отказывается от своей риторики о близости России и Белоруссии.

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь… Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина, она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим: народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы присутствовали при этом процессе», — заявил Лукашенко Мишустину, добавив, что именно Россия должна быть «локомотивом» процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.

Также он попросил российского премьер-министра передать Владимиру Путину приглашение в Минск.