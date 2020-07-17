Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление 

Судебный процесс по делу о сбитом в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере Boeing не должен быть спущен на тормозах, заявили в министерстве транспорта Малайзии . Сообщение ведомства опубликовано в издании New Strait Times.

Заявление приурочено к шестой годовщине трагедии. Как сообщал «Рамблер», в 2014 году малайзийский Boeing , летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой в небе над Донбассом. Погибли 283 человека. В настоящее время в Гаагском суде идет процесс, в котором трое россиян и один украинец обвиняются в причастности к катастрофе.

Представители министерства транспорта Малайзии в своем обращении призвали всех заинтересованных в установлении истины сотрудничать с расследованием. При этом расследование и суд, по их мнению, не должны быть спущены на тормозах и подвергнуты влиянию какой-либо партии или государства. Только объективные выводы станут лучшим способом почтить память жертв трагедии, говорится в сообщении