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Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление 

Павел Тиунов и ещё 1 43 минуты назад
Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление
Фото: РИА Новости
Судебный процесс по делу о сбитом в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере Boeing не должен быть спущен на тормозах, заявили в министерстве транспорта Малайзии. Сообщение ведомства опубликовано в издании New Strait Times.
Заявление приурочено к шестой годовщине трагедии. Как сообщал «Рамблер», в 2014 году малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой в небе над Донбассом. Погибли 283 человека. В настоящее время в Гаагском суде идет процесс, в котором трое россиян и один украинец обвиняются в причастности к катастрофе.
Россияне хотят знать правду о деле «Boeing MH17»
Представители министерства транспорта Малайзии в своем обращении призвали всех заинтересованных в установлении истины сотрудничать с расследованием. При этом расследование и суд, по их мнению, не должны быть спущены на тормозах и подвергнуты влиянию какой-либо партии или государства. Только объективные выводы станут лучшим способом почтить память жертв трагедии, говорится в сообщении
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В мире , Boeing , Малайзия
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