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Бывший депутат Рады рассказал о меняющем внешность Януковиче 

Алиса Селезнёва и ещё 5 53 минуты назад
Добкин: Янукович гримируется до незнаваемости
Фото: ТАСС
Находящийся в России бывший украинский президент Виктор Янукович меняет свою внешность перед каждым выходом на улицу. Об этом экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Виктор Федорович для того, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками для того, чтобы гримироваться до неузнаваемости. До такой степени, чтобы находящийся в 2-3 метрах от него человек, который его очень хорошо знает, его не узнал», — рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что лично Януковича не видел, а информацию получил от надежного источника.
«Рамблер» писал, что Виктор Янукович покинул Киев и бежал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.
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В мире , Виктор Янукович , Михаил Добкин , Верховная Рада
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