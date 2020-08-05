Добкин: Янукович гримируется до незнаваемости

«Виктор Федорович для того, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками для того, чтобы гримироваться до неузнаваемости. До такой степени, чтобы находящийся в 2-3 метрах от него человек, который его очень хорошо знает, его не узнал», — рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что лично Януковича не видел, а информацию получил от надежного источника.

«Рамблер» писал, что Виктор Янукович покинул Киев и бежал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.