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В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 — 655 — выявлено в Японии в субботу, сообщил телеканал NHK.
Это самый высокий показатель за сутки с 11 апреля, когда было выявлено 720 случаев. В пятницу в Токио был отмечен антирекорд по новым случаям заражения — 293 человека, в субботу показатель снизился незначительно: выявлено 290 новых случаев.
Всего число зараженных в стране достигло 25 тысяч 628 человек. Погибли 986 человек. Состояние 42 больных оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 тысяч 24 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Япония
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