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Оппонент Лукашенко попросила помощи у Меркель 

News.ru и ещё 7 44 минуты назад
Соперница Лукашенко обратилась к Меркель
Фото: Светлана Тихановская/facebook.com
Политический оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, кандидат в лидеры страны Светлана Тихановская обратилась за помощью к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Всё, чего мы хотим, — это справедливые выборы, —сказала Тихановская в интервью газете Bild.

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Она также заявила об опасениях за свою жизнь, а также пожаловалась на анонимные угрозы, из-за которых она отправила своих детей за границу.
Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказал её мужу.
Митинги Светланы Тихановской, которые проходят в белорусских регионах, самые массовые в истории современной Белоруссии. На них выступают и Колесникова с Цепкало. 30 июля на митинге в Минске собралось больше 60 тысяч участников.
Как ранее писал NEWS.ru, внешние силы постоянно пытаются вмешаться в избирательный процесс в Белоруссии. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Андрей Равков , Центризбирком России , Bild , Германия
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