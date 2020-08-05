Соперница Лукашенко обратилась к Меркель

Политический оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко , кандидат в лидеры страны Светлана Тихановская обратилась за помощью к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Всё, чего мы хотим, — это справедливые выборы, —сказала Тихановская в интервью газете Bild.

Она также заявила об опасениях за свою жизнь, а также пожаловалась на анонимные угрозы, из-за которых она отправила своих детей за границу.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказал её мужу.

Митинги Светланы Тихановской, которые проходят в белорусских регионах, самые массовые в истории современной Белоруссии. На них выступают и Колесникова с Цепкало. 30 июля на митинге в Минске собралось больше 60 тысяч участников.