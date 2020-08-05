«Бить и резать»: как поляки издевались над евреями в Минске

5 августа 1920 года газета немецких социал-демократов «Форвертс» рассказала о погромах, учиненных польскими военными в Минске. Издание приводило подробности издевательств над еврейским населением. По оценке Еврейского общественного комитета, за 11 месяцев польской оккупации в Белоруссии пострадали до 350 тыс. человек.

5 августа 1920 года в газете «Форвертс» вышла статья под заголовком «Насилия над личностью», посвященная погромам, учиненным польскими воинскими частями в Минске в период с августа 1919 по июль 1920-го. Мир впервые узнал о злодеяниях польской армии во время пребывания в городе. Корреспонденты печатного органа немецких социал-демократов рассказывали, что поляки прямо на улице ловили евреев для принудительных работ.

«Работать заставляли 24 часа без перерыва, без отдыха, и за всякую мелочь зверски избивали. Поляки изобрели новый способ издевательств: они разделяли пойманных евреев на две отдельные группы — одна, в которой все были одеты в светлом или белом, — и этих заставляли грузить уголь; другая же, в которой все были одеты в темном, — заставляли грузить муку. Итак, по окончанию работы они были так измазаны и измучены, что совершенно не были похожи на людей. Евреи перестали показываться на улице. Поляки знали, что субботу евреи не пропустят и пойдут в синагогу. Они вместе с милиционерами, по окончании молитв, оцепили синагогу и всех выходивших из синагоги евреев в талесах тащили на работу», — сообщал «Форвертс».

Принудительные работы сопровождались унижениями и оскорблениями. Евреев били до крови, заставляли собирать сено по соломинке и переносить в сарай. Больным приказывали носить воду в дырявом ведре, женщинам — тянуть бочку с водой вместо лошади, а несогласных раздевали догола.

Началась польская оккупация, которая продлилась до 11 июля 1920-го, когда РККА вновь освободила столицу Белорусской ССР от польских войск.

Как указывается в историко-литературном очерке «Еврейская духовная культура в Беларуси» Арона Скира, по мере наступления поляков «сразу же начались погромы в городах и местечках», занятых ими. Польские солдаты врывались в синагоги и оскверняли их. Они использовали стереотипы в сознании католиков, униатов и православных жителей Белоруссии, согласно которым евреи «продали» Иисуса Христа , за что оказались проклятым народом, а иудаизм «дьявольской» верой, или что все евреи — колдуны и убийцы христиан, разрушители благополучия христианского дома.

Возникло понятие «тихие погромы» — показательное нарушение еврейской традиции, объявление общественных работ в дни еврейских праздников, включая Судный день. Одновременно польские власти наказывали евреев за работу по воскресеньям. Легионеры рвали Тору, резали бороды старикам, заставляли верующих выполнять физические работы по субботам.

«В бесчинствах польских военных можно выделить два этапа. Первый включал погромы во время оккупации республики с августа 1919 до июня 1920 года, а второй — время отступления в июле 1920 года. Погромы сопровождались широкой антисемитской агитацией среди крестьян. Она была примитивной и сводилась к тому, что евреи являлись коммунистами, которые все губят, обманывают, и поэтому их необходимо «бить и резать». Обычным предлогом для грабежа еврейского имущества служили поиски коммунистов. По свидетельству современников, польская антисемитская агитация имела «значительный успех» и смогла отравить сознание белорусских крестьян», — отмечает историк Леонид Смиловицкий в своей книге «Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья».

Согласно этому автору, занятие городов и местечек Белоруссии в 1919 году сопровождалось погромами и грабежами не только лавок и магазинов, принадлежавших евреям, но и частных домов. В течение 11 месяцев польской оккупации евреев подвергали различным формам насилия: от оскорблений, унижения человеческого достоинства, избиений, изнасилований до нанесения увечий и убийств. Самые массовые жертвы среди евреев и разорение пришлись на время скоротечного отступления польских легионеров из БССР в июле 1920 года.

О погромах в Минске 9-11 июля чуть позже был составлен подробный доклад юридической комиссии.

Как отмечал «Форвертс», когда РККА приближалась к Минску, в городе начала ощущаться нехватка хлеба. Поляки обвинили евреев в попытке спрятать муку. Поэтому на раздачу по хлебным карточкам разрешили являться исключительно христианам. Затем польские солдаты запретили продавать евреям продукты на базаре.

«Во время похорон одного из активных общественных деятелей, Абрама Каплана, все еврейское население приняло участие в процессии, и во время шествия познанцы оцепили процессию и стали варварски избивать всех. Весь народ рассеялся, остались у гроба только родные, которые заявили, что их могут убить, но они от гроба не отойдут», — описывала газета один из инцидентов того времени.

Историк Смиловицкий резюмировал, что убийства и надругательства совершались хладнокровно и планомерно, чтобы «причинить максимальный ущерб еврейской общине и унизить человеческое достоинство».

Отходя из Белоруссии, польские войска массово поджигали целые улицы населенных пунктов. По мнению Смиловицкого, организованный характер поджогов позволяет предположить существование плана польского командования по разрушению еврейских местечек при отступлении.

Информацию «Форвертс» о бесчинствах польских воинских частей подтверждали другие источники. Так, харьковская газета «Дер Коммунист» со слов прибывших в Киев еврейских беженцев поведала о погромах на Украине.

«Тяжелое положение еврейского населения в демократической Польше стало еще более невыносимым, когда начались поражения польской армии. Польские газеты начали обвинять евреев в своих неудачах, будто бы евреи стреляли в отступавшую армию, обливали солдат серой и т. п. Эта агитация вызвала целый ряд погромов, организованных главным образом солдатами», — констатировало издание в своей статье.

Что касается погромов на Украине, июнем и июлем 1920 года датируются хранящиеся в архивах показания должностных лиц — например, начальника милиции и городского головы Житомира.

В Белоруссии гонениям подвергались не только евреи. Из монографии «Иностранная военная интервенция в Белоруссии 1917-1920» историка Иллариона Игнатенко следует, что поляки стремились уничтожить белорусский язык.

«Массовые грабежи, пожары, расстрелы, экзекуции дополнялись насильственным проведением национальной политики. Пользуясь услугами ксендзов, реакционной части интеллигенции, чиновников, интервенты активно вели шовинистическую агитацию, принуждали крестьян писать заявления о том, что они являются поляками и католиками», — уточняется там.

Во второй половине августа 1920 года положение на советско-польском театре военных действий вновь радикально переменилось. После разгрома РККА под Варшавой советский Западный фронт развалился. Разрозненные подразделения, неся огромные потери, стремительно откатывались с территории Польши и Западной Белоруссии. Поляки возвращались в покинутые места.

В соответствии с соглашением о перемирии с РСФСР от 12 октября 1920 года, польские войска покинули Минск, а все антисоветские формирования на подконтрольной Польше территории были распущены.

В декабре того же года в целях оказания помощи еврейскому населению, пострадавшему от погромов и бандитских нападений, была образована Белорусская комиссия Еврейского общественного комитета (Евобщесткома). Исполнительными органами в уездах являлись уездные уполномоченные.

По данным Евобщесткома, за 11 месяцев польской оккупации в Белоруссии пострадало 350 тыс. чел., включая 120 тыс. детей.