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Канье Уэст начнет свою предвыборную кампанию 19 июля 

Газета.Ru и ещё 20 22 минуты назад
Канье Уэст начинает предвыборную кампанию
Фото: Reuters
Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США, 19 июля начнет свою предвыборную кампанию в Южной Каролине. Об этом пишет Politico.
По данным издания, первое мероприятие предвыборной кампании Уэста пройдет в городе Норт-Чарлстон, присутствовать смогут только зарегистрированные участники.
Ранее Уэст просил жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень.
О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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В мире , Шоу-бизнес , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Норт-Чарлстон , США
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