По словам министра обороны Андрея Тарана, Украина в качестве ответа на российские военные учения «Кавказ-2020» намерена провести собственные командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
«С учетом накопления войск [РФ] под предлогом подготовки учений «Кавказ–2020», Минобороны Украины и вооруженные силы Украины планируют в это же время, в последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020»», — пояснил он, выступая в Верховной Раде.
Глава Минобороны Украины подчеркнул, что в ходе учений будет в том числе проведена и проверка организации взаимодействия с пунктами управления Вооруженных сил НАТО.
«Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — заявил он.
При этом министр обороны подчеркнул, что пока не фиксируется «реальная подготовка Вооруженных сил Российской Федерации к вооруженному наступлению в период проведения учений».
«Рамблер» писал, что сегодня главы Минобороны России Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. По его словам, она проходит в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020».