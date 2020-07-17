По словам министра обороны Андрея Тарана, Украина в качестве ответа на российские военные учения «Кавказ-2020» намерена провести собственные командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО . Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом накопления войск [РФ] под предлогом подготовки учений «Кавказ–2020», Минобороны Украины и вооруженные силы Украины планируют в это же время, в последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020»», — пояснил он, выступая в Верховной Раде.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что в ходе учений будет в том числе проведена и проверка организации взаимодействия с пунктами управления Вооруженных сил НАТО.

«Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — заявил он.

При этом министр обороны подчеркнул, что пока не фиксируется «реальная подготовка Вооруженных сил Российской Федерации к вооруженному наступлению в период проведения учений».