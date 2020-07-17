Пока вы спали: Москва накажет Чехию 

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«Дело Сафронова — наказание для Чехии»

Бывший заместитель руководителя Управления внешних связей и информации (ÚZSI) Ян Падёурек уверен, что обвинение журналиста Ивана Сафронова в госизмене является частью плана по наказанию Чехии за снос памятника Коневу и «рициновое дело». Об этом пишет чешское издание Deník N, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».

Бывший разведчик напомнил, что Сафронов входил в пул кремлевских журналистов и назвал «маловероятной» его вербовку чешскими спецслужбами.

«Речь идет о том, что чешско-российские отношения явно продолжают ухудшаться. Российское правительство пойдет на обострение ситуации и будет гадить Чехии. В Кремле считают, что наша страна допустила несколько очень серьезных ошибок, и Россия с ее официальной властью никогда этого не простит», — уверен он.

Россияне смогут получать пенсию удаленно до 2021 года

Более 70% пенсий сегодня оформляется в России по электронным заявлениям, порядок дистанционного оформления будет продлен до 1 января 2021 года. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает «Российская газета».

По данным ведомства, если у человека нет возможности подать электронное заявление, то назначить пенсию ему могут и по телефону. Удаленно можно также оформить социальные доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы, престарелыми гражданами, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства, а также запросить справку из ПФР.

Ученые предрекли миру новую эпидемию

Пандемия COVID-19 может стать причиной эпидемии ожирения. Об этом говорится в статье ученых из Копенгагенского университета, опубликованной в журнале Nature Reviews.

По мнению ученых, увеличению числа людей с ожирением может поспособствовать то, что пребывание в самоизоляции вызывает стресс и одиночество, которые многие заедают, а при удаленном режиме работы растет доступность холодильника. Также пребывание в самоизоляции ограничивает движение, а из-за экономического кризиса растет уровень бедности, увеличивающий риск ожирения.

Шумным соседям грозит крупный штраф

В России может быть введен штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение тишины в многоквартирных домах. Об этом со ссылкой на депутата Государственной думы Анатолия Выборного пишет газета «Известия».

По его словам, на осенней сессии депутаты намерены рассмотреть законопроект, который дополняет Жилищный кодекс статьей об обязанности собственников помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишины по ночам.

«Почему считают целесообразным установить более серьезные штрафы за нарушение «закона о тишине» — до 50 тыс. рублей? Потому что это будет сильный сдерживающий фактор. (…) На мой взгляд, надо повышать — на первом этапе от 3 тыс. до 10 тыс. рублей», — пояснил Выборный.

В России выросла доля некачественных товаров для детей

Доля некачественных детских товаров в России за последние семь лет выросла в два раза. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишут «Известия».

По данным издания, самые массовые нарушения отмечены в категориях обувь и одежда. Чаще всего фиксировались проблемы с маркировкой — на товарах не было бирок, а также информации о стране происхождения. При этом эксперты отмечают, что нелегальный оборот одежды (для взрослых и детей) достигает 29% рынка.