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Стало известно о желании Трампа «нейтрализовать» санкции против России 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
Бывшая заместительница генерального прокурора США Салли Йейтс рассказала, что администрация нынешнего президента страны Дональда Трампа хотела смягчить антироссийские санкции. Об этом сообщает Al Jazeera.
Утверждается, что в 2016 году бывший директор разведывательного управления министерства обороны США Майкл Флинн вел переговоры с российским дипломатом Сергеем Кисляком. Американец обещал, что с приходом к власти новая администрация пересмотрит санкции, и даже встречался с ним в декабре 2016-го.
По словам Йейтс, у Трампа было желание «нейтрализовать» антироссийские меры, введенные бывшим президентом США Бараком Обамой. Экс-заместитель генпрокурора осудила такое поведение.
18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Американский лидер после утверждал, что дело Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Кроме того, он называл расследование о вмешательстве «стыдобой».
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Комментарии 1
В мире , Видео , Политика , Пожар в Ставрополе , Барак Обама , Роберт Мюллер , Салли Йейтс , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Пентагон , США
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