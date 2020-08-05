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В Эстонии ответили на обвинения в задирании России 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В Эстонии ответили на обвинения в задирании России
Фото: РИА Новости
У НАТО нет намерений провоцировать и задирать Москву, однако укрепление авторитарного режима в России и застой в отношениях с Западом не оставляют много места для маневра и инициативы. Таким образом профессор Таллинского университета Рейн Руутсоо ответил на заявление политика Яака Аллика о необходимости изменить курс в отношениях России и Эстонии, сообщает издание Postimees.
По его словам, общение Эстонии с Косово, признанное сотней стран, не связано с антироссийскостью, а предположительная вина президента Косово Хашима Тачи в преступлениях, совершенных в 1990-х, никак не связана с Эстонией. Кроме того, Руутсоо утверждает, что увязывание ухудшения эстонско-российских отношений с бомбардировской Сербии со стороны США также не выдерживает критики. По его словам, в ней участвовали ВВС минимум шести стран НАТО, а Эстония стала членом альянса лишь в 2004 году.
Профессор утверждает, что бомбардировки начались лишь после того, как бывший президент Сербии Слободан Милошевич отказался прекратить этнические чистки и не согласился на мирный договор с «косоварами». «Самовлюбленности России, переоценившей свое влияние при покрывании Милошевича, конечно, был нанесен жестокий удар», — заключил Руутсоо. Профессор отметил, что создание в странах Балтии баз НАТО стало бы неизбежным ответом на растущую агрессию России.
Руутсоо также объяснил, что конфликтовать с Россией Эстонию вынуждает «простой инстинкт самосохранения, который никуда не исчез». «Комбинация произвольно выбранных и смешанных с вымыслом фактов не должна служить основой для оценивания эстонско-российской политики», — добавил он.
Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.
С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово.
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Комментарии
В мире , Трупы , Слободан Милошевич , НАТО , Москва , Рейн , Сербия , Эстония
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