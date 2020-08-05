Посетительница одного из супермаркетов в Джексонвилле, штат Флорида, специально покашляла на больную раком американку. Впоследствии ее арестовали по обвинению в нападении. Об этом сообщает Miami Herald.

Пострадавшая Хизер Спрэг поделилась этой историей в Facebook 25 июня. «Я мать десятилетнего ребенка и в настоящее время пациентка клиники Майо, где прохожу лечение от опухоли головного мозга. Очевидно, я не выхожу в город часто. Однако в тот день у меня был прием в больнице в центре города, поэтому я надела маску и забежала в магазин, чтобы спрятаться от жары, пока я ждала назначенного времени», — поделилась американка.

По ее словам, в супермаркете она стала свидетельницей сцены, как покупательница устроила скандал в магазине из-за возврата товара, которого у нее не было с собой, кричала, оскорбляла сотрудников и угрожала им. Тогда Спрэг подошла поближе к кассе и начала снимать на видео американку. «Я ничего говорила, никак не реагировала и не вмешивалась. Просто стояла, чтобы задокументировать ее поведение. Когда хулиганы сталкиваются с ответственностью, они должны признать неприемлемость своих действий», — объяснила она.

На кадрах видно, как покупательница оскорбляет Спрэг, показывает ей средние пальцы, а затем подходит вплотную и кашляет на нее без маски. После этого она забирает детей из магазина и уходит. «Потребовалось 30 секунд, чтобы закончить 15 минут агрессивного поведения», — написала американка, добавив, что после произошедшего сдаст тест на коронавирус и обратится в полицию.

В конце июля суд арестовал покашлявшую на Спрэг женщину, 52-летнюю Дебру Хантер. Ее освободили под залог в 753 доллара. Женщина предстанет перед судом 19 августа.