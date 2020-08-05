Трамп назвал взрыв в Ливане «атакой»

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что взрыв в Ливане является "атакой". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Похоже, это была ужасная атака", — сказал Трамп.
Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.
Вечером во вторник в ливанском порту города Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.