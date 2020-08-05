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Трамп назвал взрыв в Бейруте «ужасной атакой» 

Газета.Ru и ещё 6 17 минут назад
Трамп назвал взрыв в Ливане «атакой»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что взрыв в Ливане является "атакой". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Похоже, это была ужасная атака", — сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.
Вечером во вторник в ливанском порту города Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
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В мире , Африка , Ближний Восток , Катастрофы , Конфликты , Пожары , Происшествия , США , Дональд Трамп , МВД , Бейрут , Ливан
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