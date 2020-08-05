Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Сегодня Львы не в лучшей психологической форме, что может отразиться и на форме физической. Активность, креативность и самоуверенность окажутся у многих представителей знака всего лишь фасадом, за которым скрывается ранимость, чувствительность, мнительность и слабая вера в себя. Даже при легких недомоганиях показан щадящий режим, не помешает проверенный способ телесного или духовного исцеления.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Если в этот день вы более ранимы и обидчивы, чем обычно, не старайтесь скрыть этот факт. Поделитесь с любимым человеком своими переживаниями и попросите партнера взвешивать свои слова. Одинокие Львы могут погрузиться в прошлое и не заметить к себе интереса в настоящем.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Львам требуется быть осмотрительнее в контактах и не доверять никому. В этот день торговцам и посредникам не следует передавать свои деньги в распоряжение другим людям. Также лучше воздержаться от закупки товаров в кредит. Происходит замедление товарно-денежного обмена, падение спроса на ваши товары и услуги.