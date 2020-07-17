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Миру предсказана новая эпидемия после пандемии 

Артём Кульша 41 минуту назад
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стать причиной эпидемии ожирения. Об этом сказано в статье ученых из Копенгагенского университета, опубликованной в журнале Nature Reviews.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 752,7 тысячи человек.
На прошлой неделе в Nature Reviews была опубликована статья ученых из Копенгагенского университета, в которой сказано, что пандемия коронавирусной инфекции может стать причиной эпидемии ожирения.
По их мнению, этому может поспособствовать то, что пребывание в самоизоляции вызывает стресс и одиночество, которые многие люди заедают, а при удаленном режиме работы растет доступность холодильника.
Также пребывание в самоизоляции ограничивает движение, а уровень бедности, которая увеличивает риск ожирения, растет из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
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В мире , Видео , Общество
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