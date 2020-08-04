США предложили меры по улучшению ситуации в Ливии

«Мы призываем все стороны — как те, что ответственны за нынешнюю эскалацию, так и те, кто работает над тем, чтобы покончить с ней — позволить Национальной нефтяной корпорации возобновить её жизненно важную работу с полной прозрачностью, реализовать решение о демилитаризации для Сирта и Эль-Джуфры, уважать эмбарго ООН на поставки оружия и финализировать прекращение огня в рамках военных переговоров под эгидой ООН в формате 5+5», — приводит его слова РИА Новости.