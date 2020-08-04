Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предлагают комплекс мер по улучшению ситуации в Ливии 

RT на русском и ещё 1 34 минуты назад
США предложили меры по улучшению ситуации в Ливии
Фото: Reuters
Соединённые Штаты предлагают принять комплекс мер по урегулированию ситуации в Ливии, в частности, Вашингтон призывает позволить ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить работу.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы призываем все стороны — как те, что ответственны за нынешнюю эскалацию, так и те, кто работает над тем, чтобы покончить с ней — позволить Национальной нефтяной корпорации возобновить её жизненно важную работу с полной прозрачностью, реализовать решение о демилитаризации для Сирта и Эль-Джуфры, уважать эмбарго ООН на поставки оружия и финализировать прекращение огня в рамках военных переговоров под эгидой ООН в формате 5+5», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что США «против иностранного военного участия».

«Продолжающиеся попытки иностранных держав использовать конфликт, — например, создавая постоянное военное присутствие или устанавливая контроль над ресурсами, которые принадлежат народу Ливии, — являются большой угрозой региональной стабильности и мировой торговли», — заявил О'Брайен.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару санкциями из-за того, что он якобы препятствует поставкам нефти из Ливии.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
RT на русском: последние новости
В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев коронавируса В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев коронавируса В Крыму ответили на слова Кравчука о делегации по «возвращению» полуострова В Крыму ответили на слова Кравчука о делегации по «возвращению» полуострова Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Комментарии
В мире , Роберт О'брайен , ООН , РИА Новости , Wall Street Journal , Ливия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение