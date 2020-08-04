Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь

Израиль
через международные организации предложил во вторник Ливану
гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва в порту Бейрута
ранее в тот же день. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan. По его данным, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД
еврейского государства Габи Ашкенази
. По утверждениям радиостанции, израильская сторона предложила также Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.