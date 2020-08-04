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Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь

ТАССиещё 1
1 час назад
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Израиль через международные организации предложил во вторник Ливану гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва в порту Бейрута ранее в тот же день. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan. По его данным, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази. По утверждениям радиостанции, израильская сторона предложила также Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.
Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь
Фото: ReutersReuters
Комментарии
В мире,Габи Ашкенази,МИД,Бейрут,Ливан,Израиль
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