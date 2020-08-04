Лукашенко: уборка урожая важнее выборов

"Как я часто говорю, выборы выборами, девятого (августа — ред.) вечером они закончатся, и десятого нам придется заниматься той тяжелой, кому-то неинтересной рутиной. Но без нее жизни не бывает. Еще раз: внимание — крестьянам. Посмотрите, чтобы мы не расслабились, особенно в эту неделю. Погода стоит горячая, надо воспользоваться и убрать основную массу зерновых колосовых. Первейшая задача — собрать хлеб. Он хороший, его потерять нельзя", — сказал Лукашенко.
"Надо сделать так, чтобы все инфраструктурные организации работали как часы. Это хорошая проверка, это как у военных на учениях", — считает глава государства.
"Нужно их попросить, чтобы они, несмотря на летний период.., нашли в течение недели возможность прийти и проголосовать. У нас люди сознательные и отзовутся на нашу просьбу поучаствовать в этих выборах", — добавил Лукашенко.