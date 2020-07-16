Почему обострился армяно-азербайджанский конфликт

Тоганян выразил уверенность, что азербайджанские власти заранее подготавливали население к возможным боям с армянской армией. В пример он привел заявление президента страны Ильхама Алиева , который 6 июля отметил, что переговоры по ситуации с Нагорным Карабахом оказались замороженными. Азербайджанский лидер также раскритиковал Минскую группу за бездействие в решение вопроса. Примечательно, отметил посол, что в своей речи Алиев назвал своим правом использование оружия. При этом, отметил Тоганян, поддержка Баку Турцией сыграла не последнюю роль в обострении конфликта.

Бои на армяно-азербайджанской границе, как сообщал «Рамблер», возобновились 12 июля. В результате Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций. Ереван обвинил Баку в попытке захватить опорный пункт. Обе стороны понесли потери. Москва, комментируя ситуацию, призвала обе стороны к немедленному прекращению огня. Турция тем временем заявила о готовности отомстить за убитых азербайджанских военных.