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В Белом доме сообщили что Трамп останется в Twitter

ТАСС
54 минуты назад
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Президент США Дональд Трамп не будет покидать Twitter в связи со взлом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни на брифинге для журналистов в Белом доме.
В Белом доме сообщили что Трамп останется в Twitter
Фото: ReutersReuters
Ее попросили прокомментировать ситуацию со взломом аккаунтов, а также спросили, обеспокоен ли этим американский лидер. Макинэни рассказала, что помощник президента США, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино занимается этим вопросом и контактировал с руководством компании Twitter в течение последних нескольких часов.
"Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак", - добавила пресс-секретарь.
Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.
Вероятным атакам подверглись учетные записи Apple и Uber. Кроме того, были взломаны личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
По последним данным агентства Блумберг, хакерам удалось собрать не менее $110 тыс.
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В мире,Наука и техника,Уоррен Баффет,Джефф Безос,Билл Гейтс,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Amazon,Демократическая партия США,SpaceX,Microsoft,Apple,Соединенные Штаты
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