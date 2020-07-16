В Белом доме сообщили что Трамп останется в Twitter

Президент США Дональд Трамп не будет покидать Twitter в связи со взлом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни на брифинге для журналистов в Белом доме.

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Ее попросили прокомментировать ситуацию со взломом аккаунтов, а также спросили, обеспокоен ли этим американский лидер. Макинэни рассказала, что помощник президента США, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино занимается этим вопросом и контактировал с руководством компании Twitter в течение последних нескольких часов.

"Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак", - добавила пресс-секретарь.

Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.