В Белом доме сообщили что Трамп останется в Twitter

Вероятным атакам подверглись учетные записи Apple
и Uber. Кроме того, были взломаны личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX
Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса
, главы компании Amazon
и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса
, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы
(2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена
, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии
на президентских выборах.