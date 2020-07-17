Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жэньминь жибао (Китай): в некоторых странах коронавирус появился намного раньше, чем предполагали 

ИноСМИ 1 час назад
Коронавирус появился намного раньше, чем предполагали
Фото: © CC0 / Public Domain, TPHeinz / Pixabay
В ходе исследований было доказано, что covid-19 распространялся по миру задолго до официальных подтверждений случаев заболевания. Например, он был обнаружен в Испании еще в марте прошлого года. Поиск его истоков — сложная научная проблема, но некоторые страны до сих пор пытаются найти виноватых, пишет «Жэньминь жибао» (Китай) .
Откуда появился коронавирус нового типа? Глубокие научные исследования выявили, что во многих странах коронавирусная эпидемия началась намного раньше, чем считалось до этого. Доказано, что covid-19 до появления в Азии существовал в других странах, и на тот момент он мог находиться в состоянии покоя в разных уголках мира.

Испания: 12 марта 2019 года

Первый подтвержденный случай был зарегистрирован 31 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории страны — 25 февраля.
В образце сточных вод, собранных 12 марта 2019 года, был обнаружен коронавирус нового типа, и это примерно на год раньше, чем первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Франция: 6 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 24 января 2020 года, это также был первый зарегистрированный случай в Европе.
После повторного изучения 2456 рентгенограмм грудной клетки, сделанных с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, первый подозреваемый случай заболевания можно проследить до 6 ноября 2019 года, что примерно более чем на два месяца раньше, чем официальное сообщение о первом подтвержденном случае заболевания.

США: ноябрь 2019 года

21 ноября 2020 года в США зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания.
Мэр города Белвилл (штат Нью-Джерси) Майкл Мелхамм сообщил о том, что он получил положительный результат теста на антитела к covid-19. Он полагает, что перенес инфекцию еще в ноябре прошлого года, а в то время врач считал, что он заразился гриппом.

Бразилия: 27 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 26 февраля 2020 года, это также первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом.
Генетический материал коронавируса covid-19 был обнаружен в пробах сточных вод, собранных 27 ноября 2019 года.

Италия: 18 декабря 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 30 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории Италии — 21 февраля.
Генетический материал covid-19 был обнаружен в сточных водах Милана и Турина, отобранных 18 декабря 2019 года.
Кроме того, в исследовательском докладе, опубликованном Институтом генетики Университетского колледжа Лондона, было отмечено, что после анализа данных по вирусному геному более 7500 пациентов с коронавирусной инфекцией было обнаружено, что вирус начал распространяться по всему миру еще в конце прошлого года, и его можно даже проследить до октября 2019 года…
Согласно сообщению британской газеты Daily Telegraph, известный эксперт Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что коронавирус нового типа мог находиться в разных странах в состоянии покоя и был активизирован при соответствующих условиях окружающей среды.
Поиск истоков коронавируса — сложная научная проблема, которая в настоящий момент все еще непонятна и запутана. В этой области необходимо, чтобы ученые всего мира продвигали международное научное исследование и сотрудничество. В настоящее время, когда публикуется все больше научных доказательств, некоторые страны все равно пытаются переложить вину за бессилие в борьбе с эпидемией на чужие плечи, что является несостоятельным и безосновательным.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Последние новости
Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования
Комментарии
В мире , Статьи , Эпидемия , Коронавирус , Daily Telegraph , Испания , Китай , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение