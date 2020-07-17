Коронавирус появился намного раньше, чем предполагали

«Жэньминь жибао» (Китай) . В ходе исследований было доказано, что covid-19 распространялся по миру задолго до официальных подтверждений случаев заболевания. Например, он был обнаружен в Испании еще в марте прошлого года. Поиск его истоков — сложная научная проблема, но некоторые страны до сих пор пытаются найти виноватых, пишет

Откуда появился коронавирус нового типа? Глубокие научные исследования выявили, что во многих странах коронавирусная эпидемия началась намного раньше, чем считалось до этого. Доказано, что covid-19 до появления в Азии существовал в других странах, и на тот момент он мог находиться в состоянии покоя в разных уголках мира.

Испания: 12 марта 2019 года

Первый подтвержденный случай был зарегистрирован 31 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории страны — 25 февраля.

В образце сточных вод, собранных 12 марта 2019 года, был обнаружен коронавирус нового типа, и это примерно на год раньше, чем первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Франция: 6 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 24 января 2020 года, это также был первый зарегистрированный случай в Европе.

После повторного изучения 2456 рентгенограмм грудной клетки, сделанных с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, первый подозреваемый случай заболевания можно проследить до 6 ноября 2019 года, что примерно более чем на два месяца раньше, чем официальное сообщение о первом подтвержденном случае заболевания.

США: ноябрь 2019 года

21 ноября 2020 года в США зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания.

Мэр города Белвилл (штат Нью-Джерси) Майкл Мелхамм сообщил о том, что он получил положительный результат теста на антитела к covid-19. Он полагает, что перенес инфекцию еще в ноябре прошлого года, а в то время врач считал, что он заразился гриппом.

Бразилия: 27 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 26 февраля 2020 года, это также первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом.

Генетический материал коронавируса covid-19 был обнаружен в пробах сточных вод, собранных 27 ноября 2019 года.

Италия: 18 декабря 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 30 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории Италии — 21 февраля.

Генетический материал covid-19 был обнаружен в сточных водах Милана и Турина, отобранных 18 декабря 2019 года.

Кроме того, в исследовательском докладе, опубликованном Институтом генетики Университетского колледжа Лондона, было отмечено, что после анализа данных по вирусному геному более 7500 пациентов с коронавирусной инфекцией было обнаружено, что вирус начал распространяться по всему миру еще в конце прошлого года, и его можно даже проследить до октября 2019 года…

Согласно сообщению британской газеты Daily Telegraph, известный эксперт Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что коронавирус нового типа мог находиться в разных странах в состоянии покоя и был активизирован при соответствующих условиях окружающей среды.

Поиск истоков коронавируса — сложная научная проблема, которая в настоящий момент все еще непонятна и запутана. В этой области необходимо, чтобы ученые всего мира продвигали международное научное исследование и сотрудничество. В настоящее время, когда публикуется все больше научных доказательств, некоторые страны все равно пытаются переложить вину за бессилие в борьбе с эпидемией на чужие плечи, что является несостоятельным и безосновательным.