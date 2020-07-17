Коронавирус появился намного раньше, чем предполагали

В ходе исследований было доказано, что covid-19 распространялся по миру задолго до официальных подтверждений случаев заболевания. Например, он был обнаружен в Испании еще в марте прошлого года. Поиск его истоков — сложная научная проблема, но некоторые страны до сих пор пытаются найти виноватых, пишет «Жэньминь жибао» (Китай) .
Откуда появился коронавирус нового типа? Глубокие научные исследования выявили, что во многих странах коронавирусная эпидемия началась намного раньше, чем считалось до этого. Доказано, что covid-19 до появления в Азии существовал в других странах, и на тот момент он мог находиться в состоянии покоя в разных уголках мира.
Испания: 12 марта 2019 года
Первый подтвержденный случай был зарегистрирован 31 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории страны — 25 февраля.
В образце сточных вод, собранных 12 марта 2019 года, был обнаружен коронавирус нового типа, и это примерно на год раньше, чем первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
Франция: 6 ноября 2019 года
Первый подтвержденный случай был зафиксирован 24 января 2020 года, это также был первый зарегистрированный случай в Европе.
После повторного изучения 2456 рентгенограмм грудной клетки, сделанных с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, первый подозреваемый случай заболевания можно проследить до 6 ноября 2019 года, что примерно более чем на два месяца раньше, чем официальное сообщение о первом подтвержденном случае заболевания.
США: ноябрь 2019 года
21 ноября 2020 года в США зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания.
Мэр города Белвилл (штат Нью-Джерси) Майкл Мелхамм сообщил о том, что он получил положительный результат теста на антитела к covid-19. Он полагает, что перенес инфекцию еще в ноябре прошлого года, а в то время врач считал, что он заразился гриппом.
Бразилия: 27 ноября 2019 года
Первый подтвержденный случай был зафиксирован 26 февраля 2020 года, это также первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом.
Генетический материал коронавируса covid-19 был обнаружен в пробах сточных вод, собранных 27 ноября 2019 года.
Италия: 18 декабря 2019 года
Первый подтвержденный случай был зафиксирован 30 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории Италии — 21 февраля.
Генетический материал covid-19 был обнаружен в сточных водах Милана и Турина, отобранных 18 декабря 2019 года.
Кроме того, в исследовательском докладе, опубликованном Институтом генетики Университетского колледжа Лондона, было отмечено, что после анализа данных по вирусному геному более 7500 пациентов с коронавирусной инфекцией было обнаружено, что вирус начал распространяться по всему миру еще в конце прошлого года, и его можно даже проследить до октября 2019 года…
Согласно сообщению британской газеты Daily Telegraph, известный эксперт Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что коронавирус нового типа мог находиться в разных странах в состоянии покоя и был активизирован при соответствующих условиях окружающей среды.
Поиск истоков коронавируса — сложная научная проблема, которая в настоящий момент все еще непонятна и запутана. В этой области необходимо, чтобы ученые всего мира продвигали международное научное исследование и сотрудничество. В настоящее время, когда публикуется все больше научных доказательств, некоторые страны все равно пытаются переложить вину за бессилие в борьбе с эпидемией на чужие плечи, что является несостоятельным и безосновательным.