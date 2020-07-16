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В Польше усмотрели угрозу нападения на Украину из Крыма 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
В Польше предупредили Украину об опасности
Фото: РИА Новости
Депутаты польского Сейма заявила о том, что в ближайшее время Россия может попытаться напасть на Украину из Крыма. В этой связи президент Польши должен созвать совет национальной безопасности страны и оказать поддержку Киеву.
Как сообщает "Укринформ", заявление сделала группа депутатов фракции левых сил в польском парламенте. По мнению политиков, Россия может атаковать Украину с целью возобновления подачи днепровской воды в Крым
"Мы опасаемся того, что было в 2014 году: Российская Федерация хочет расширить свою территорию, поскольку ближайшее место, где есть питьевая вода, находится на расстоянии 80 километров вглубь континента", — сказал депутат Павел Крутул, который входит в комиссию Сейма по вопросам обороны.
Крутул призвал президента Анджея Дуду созвать совет национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию, и, возможно, "осуществить какие-то шаги, благодаря которым Украина могла бы чувствовать поддержку Польши".
Депутат Анджей Розенек полагает, что польский президент должен провести консультации по этому вопросу с бывшими первыми лицами Польши и оппозицией.
"Когда за нашей восточной границей такое происходит, то президент не может оставаться равнодушным, он не может делать вид, что проблемы нет", — заявил он.
Депутат Анита Поварская-Дзедзиц в свою очередь полагает, что обострение российско-украинского конфликта может привести к росту числа беженцев из Украины, к чему Польша и Европа "не готовы".
Ранее командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы "готовятся к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым". Главком не исключает, что российские военные попытаются "прорваться" в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Неижпапы "абсолютной глупостью" и "искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине", которое не способствует урегулированию ситуации в Донбассе.
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В мире , Анджей Дуда , Дмитрий Песков , Киев , Польша , Республика Крым
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