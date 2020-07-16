Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев

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Польша выдворила со своей территории тысячи украинцев 

Павел Тиунов 6 минут назад
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Фото: Новости Закарпатья
За первые полгода 2020 года с территории Польши были выдворены почти 4,5 тысячи граждан Украины, сообщает «Укринформ». Журналисты при этом отмечают положительную динамику.
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Данные СМИ предоставила пресс-служба Пограничной службы Польши. Они подчеркнули, что с января по июль текущего года польские власти выдворили за пределы страны 4418 украинцев (3587 человек в первом квартале, 831 — во втором). Примечательно, что за аналогичный период 2019 года было выдворено на 55% граждан Украины меньше.
Польские пограничники также заявили, что с января по апрель власти отказали во въезде на территорию страны 17 341 украинцу, а это в свою очередь на 40% меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, снизилось количество желающих пересечь польско-украинскую границу незаконно. В 2020 году было задержан 41 гражданин Украины. В 2019 году нелегалов было больше на 55%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Польши Анджей Дуда в разговоре с пранкерами признался, что источником заражения коронавирусом граждан страны считает Украину.
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В мире , Анджей Дуда , Укринформ , Польша
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