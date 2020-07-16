Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев

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Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
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Фото: Новости Закарпатья
Польша выдворила за пределы страны с начала года почти 4,5 тыс. украинцев: в первом квартале более 3,5 тыс., а во втором — из-за пандемии — более 800.
«За полгода из Польши выдворены 4 тыс. 418 граждан Украины», — передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщение погранслужбы Польши.
Отмечается, что эта цифра на 55% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. «В первом квартале этого года административные решения о выезде с территории Польши получили 3 тыс. 587 украинцев, а во втором — 831 человек», — говорится в сообщении.
В первом квартале Польша отказала во въезде в страну со стороны Украины 17 тыс. 341 человеку.
Сообщалось, что в прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы — остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Польша
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