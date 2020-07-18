Европа не договорилась по бюджету

Лидеры страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021 — 2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе

Фото: © Oliver Matthys/Pool via REUTERS © Oliver Matthys/Pool via REUTERS

«Соглашения пока нет. Всем нужна пауза», — цитирует ТАСС представителя совета ЕС.

По его словам, к переговорам надо будет вернуться со свежими силами.

Отмечается, что заседание возобновится в 11:00 по местному времени.