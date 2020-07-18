Европа не договорилась по бюджету

Лидеры страны Евросоюза
не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021 — 2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе
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Фото: © Oliver Matthys/Pool via REUTERS© Oliver Matthys/Pool via REUTERS
«Соглашения пока нет. Всем нужна пауза», — цитирует ТАСС представителя совета ЕС.
По его словам, к переговорам надо будет вернуться со свежими силами.
Отмечается, что заседание возобновится в 11:00 по местному времени.
Ранее стало известно, что Европейский союз выступает против односторонних санкций со стороны США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».