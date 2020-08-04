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Трамп потребовал проценты от покупки TikTok 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп потребовал перевести Минфину проценты за сделку с американским бизнесом социальной сети TikTok. Сделать это должен либо продавец, либо покупатель, пишет Bloomberg со ссылкой на слова главы Белого дома.
Пока китайская ByteDance (владеет TikTok) и американская Microsoft, которая проявляет интерес к покупке, еще не вышли на сделку. Однако Трамп уже заявил, что американские власти должны получить большие проценты в случае успеха переговоров, потому что без них сделка была бы невозможна.
Как пишет Bloomberg, получение властями США процентов со сделки компании, в которой государство не имеет доли, станет беспрецедентным случаем в новейшей истории.
Ранее Дональд Трамп заявил, что TikTok прекратит деятельность в США, если Microsoft или другая американская компания не купит ее бизнес на территории Соединенных Штатов до 15 сентября. Власти США считают, что TikTok в нынешнем виде представляет угрозу национальной безопасности, поскольку его руководство может передавать данные пользователей властям Китая.
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Комментарии
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Microsoft , Минфин , Bloomberg
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