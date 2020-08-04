На Украине объявили о распродаже тюрем 

На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции.

По заявлению пресс-службы ведомства, торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу.

"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние заключенные были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году.