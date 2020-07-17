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Против Украины начали расследование по делу MH17 

Павел Тиунов и ещё 8 38 минут назад
Против Украины начали расследование по делу MH17
Фото: РИА Новости
Против Украины Фондом безопасности полетов начато расследование обстоятельств крушения Boeing, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Нидерландов. В частности, экспертов интересует, почему Киев не закрыл воздушное пространство над территорией, вблизи которой шло военное противостояние.
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Собеседник агентства назвал Фонд безопасности полетов «третьей стороной», поскольку независимая некоммерческая организация базируется в США. По его словам, специалисты должны будут рассмотреть вопрос о закрытии неба над восточными регионами Украины, а также над территорией России, которая прилегает к зоне конфликта в Донбассе. Примечательно, что расследование ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе, в рамках которого обвиняемыми проходят три россиянина и один украинец.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские эксперты неоднократно обращали внимание на то, что Киев не закрыл небо над Донбассом из-за чего, в частности, произошла трагедия. Специалисты также отмечали, что роль Украины в катастрофе до сих пор практически не оценивалась.
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В мире , Конфликты , Украина , Boeing , РИА Новости , Нидерланды
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