Против Украины начали расследование по делу MH17 

Против Украины Фондом безопасности полетов начато расследование обстоятельств крушения Boeing , сбитого в 2014 году в небе над Донбассом, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Нидерландов . В частности, экспертов интересует, почему Киев не закрыл воздушное пространство над территорией, вблизи которой шло военное противостояние.

Собеседник агентства назвал Фонд безопасности полетов «третьей стороной», поскольку независимая некоммерческая организация базируется в США. По его словам, специалисты должны будут рассмотреть вопрос о закрытии неба над восточными регионами Украины, а также над территорией России, которая прилегает к зоне конфликта в Донбассе. Примечательно, что расследование ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе, в рамках которого обвиняемыми проходят три россиянина и один украинец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские эксперты неоднократно обращали внимание на то, что Киев не закрыл небо над Донбассом из-за чего, в частности, произошла трагедия. Специалисты также отмечали, что роль Украины в катастрофе до сих пор практически не оценивалась.