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Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась 

Вероника Полынина и ещё 5 33 минуты назад
Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает избирательную кампанию на антироссийской ноте в расчете на будущие дивиденды от Запада, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

«Он (Лукашенко) закрепил в своем послании тезис о том, что Россия объявила ему войну, хотя он это слово и не называл, но он дал это понять. В Белоруссии захватили российских граждан, с его стороны идет такой шантаж, я думаю, есть угроза того, что он до конца недели может отдать кого-то из них Украине. На самом деле он требует, чтобы Россия сдалась», — сказал Суздальцев РИА «Новости».

По мнению политолога, Лукашенко «хочет свернуть интеграцию» и «выдавливать из России ресурсы, дотации и другие преференции».
Суздальцев предположил, что белорусский лидер заручился поддержкой США во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в феврале этого года. Он рассчитывает, что его жесткая позиция по отношению к России зачтется на Западе.

«Никакой интеграции с Россией для Лукашенко не будет. А чтобы сохранить поступление ресурсов, сохранить доступ к российскому рынку, ему необходим новый союзник, который будет давить Россию вместе с ним. Этот союзник — Запад», — заявил эксперт.

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По словам Суздальцева, Лукашенко обвиняет Россию в вооруженном вмешательстве, ведь ему нужно любой ценой удержать власть.

«Он считает, что он может делать сейчас все, что угодно, и все это ему потом сойдет с рук», — резюмировал политолог.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников. Он также пригрозил, что России «до Владивостока будет тяжело», если «российские наемники» продолжат дестабилизировать обстановку в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Андрей Суздальцев , РИА Новости
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