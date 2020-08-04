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Лукашенко назвал Белоруссию «донором безопасности» 

РИА Новости и ещё 2 46 минут назад
Белоруссия и дальше будет решать международные проблемы исключительно мирным путем, готова протянуть руку помощи другим государствам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, (и с — ред.) нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам", — заявил Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.
Как ответил глава республики, Минск ни в какие проблемы не "ввязывался", никому не навязывается и не собирается этого делать.

"Хотите помощи, видите эту помощь от нас — пожалуйста, мы поможем", — сказал Лукашенко.

По его мнению, белорусы прожили годы независимости "не впустую, не зря", им будет что сказать своим детям.
Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями, а в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома.
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Комментарии
В мире , Видео , СНГ , Садоводство , Александр Лукашенко , Китай
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