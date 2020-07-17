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Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров» 

РИА Новости и ещё 13 30 минут назад
В США готовят новый закон против «российских хакеров»
Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против "российских хакеров".
"Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров", — написал Маккарти в Twitter.
В четверг структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры. В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что "группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19".
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Россия не приемлет обвинения в хакерских атаках по вакцине.
В частности, говоря о обвинениях из Лондона, Песков заявил РИА Новости, что Москва не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет.
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Комментарии 1
В мире , Законопроекты , Кевин Маккарти , АНБ , РИА Новости , Канада , Москва , США , Великобритания
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