Донбасс хотят превратить в свободную экономическую зону

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Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", — отметил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Положения минских соглашений не нужно записывать в Конституцию Украины, считает он.

Украина не отказывается от "формулы Штайнмайера" по Донбассу, вопрос в ее внедрении, отметил Кравчук.