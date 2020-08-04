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Украина может предложить свободную экономическую зону в Донбассе 

ТАСС и ещё 9 58 минут назад
Донбасс хотят превратить в свободную экономическую зону
Фото: ТАСС
Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", — отметил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Положения минских соглашений не нужно записывать в Конституцию Украины, считает он.
Украина не отказывается от "формулы Штайнмайера" по Донбассу, вопрос в ее внедрении, отметил Кравчук.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Леонид Кравчук
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