Украинцам показали фото Зеленского с патроном во лбу

На митинг, организованный партией «Европейская солидарность», принесли плакат с портретом президента Украины Владимира Зеленского , из головы которого торчит настоящий патрон. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Страна»

Ранее бывший депутат из фракции «Народного фронта» Леонид Емец назвал русский «языком животных».

Законопроект предлагает перенести на 2023 год переход школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском. В настоящий момент планируется, что они перейдут на новые стандарты уже с 1 сентября 2020-го.