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Белорусский эксперт объяснил, чего на самом деле Лукашенко хочет от России 

Украина.ру и ещё 5 1 час назад
«Постоянные споры»: чего Лукашенко хочет от России
Фото: ТАСС
Говоря об изменения политики Москвы в отношении Минска, белорусский лидер Александр Лукашенко имеет в виду постоянные споры вокруг энергоносителей. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант
Ранее в ходе обращения к гражданам Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии даже несмотря на то, что Россия «променяла» союзнические отношения на партнерские.

«Скорее всего, тут имелись в виду постоянные споры вокруг энергоносителей. Он полагает, что споры — это переход от союзных, братских отношений к партнерским. Сведение все к экономике, к деньгам и к рыночным отношениям», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что Москва и Минск должны решать экономические вопросы исходя из конкретных положений договоров о Союзном государстве и Евразийском союзе, где четко прописаны разные условия и принципы экономической политики.
Позиция белорусской стороны как раз заключается в том, чтобы не вводить дополнительные условия, а выполнять договоренности, которые есть сейчас, добавил Дзермант.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
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В мире , Александр Лукашенко , ЕАЭС , Минск , Москва
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