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Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 47 минут назад
Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил министра иностранных дел страны, отправив в отставку главу ведомства Эльмара Мамедъянова.
«Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — цитирует РИА «Новости» распоряжение Алиева.
Новым главой МИД назначен ранее занимавший пост министра образования Джейхун Байрамов.
Мамедъяров руководил внешнеполитическим ведомством с 2004 года. Алиев раскритиковал министра на заседании кабмина, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года. Глава государства отметил, что не смог найти главу МИД на рабочем месте после эскалации конфликта с Арменией.
Ранее сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.
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Комментарии
В мире , Эльмар Мамедъяров , Ильхам Алиев , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан
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